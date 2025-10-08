«Глобальных проблем нет»: Новак сообщил о росте производства автомобильного топлива

В России увеличено производство нефтепродуктов для насыщения спроса на внутреннем рынке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, Министерство энергетики РФ в штабном режиме работает с нефтяными компаниями по производству, по логистике. «Мы, в том числе, как вы знаете, запретили экспорт. Эти все факторы, они насыщают внутренний рынок», – пояснил заместитель председателя правительства, слова которого цитирует «Интерфакс».

«В целом баланс спроса и предложения есть. И мы сегодня логистические вопросы, которые возникают, решаем в обычном режиме. То есть глобальных проблем нет», – сказал Новак.

Ранее сегодня стало известно, что в Новосибирске сеть из 27 заправок приостановила продажу бензина Аи-92. В то же время о наличии проблем с бензином сообщается и в других регионах.

Как сообщал «Новый День», биржевые цены на бензин Аи-92 выросли до абсолютного рекорда, превысив 74 тысячи рублей за тонну, и стоимость продолжает повышаться. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается не допустить роста цен на топливо на АЗС. Ведомство объявило о начале проверки обоснованности ценообразования на автозаправочных станциях в Курской области, Крыму и Краснодарском крае.

Москва, Анастасия Смирнова

