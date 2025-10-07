российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 октября 2025, 19:37 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ФАС проверит цены на бензин в трех регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности ценообразования на автозаправочных станциях в Курской области, Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. По его словам, не исключены новые предупреждения в адрес нефтяных компаний относительно неправомерного повышения стоимости автомобильного топлива.

«Посмотрим внимательно. По Курской области должны посмотреть. В Крыму проверим. В Краснодарском крае тоже», – пояснил глава ФАС, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее ФАС выдала несколько предупреждений из-за роста цен на АЗС.

Как сообщал «Новый День», перебои с поставками топлива ощутимы в ряде регионов РФ. Крымчан по утрам начали информировать, на каких заправках есть бензин. Накануне в России биржевые цены на бензин Аи-92 выросли до абсолютного рекорда, превысив 74 тысячи рублей за тонну.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Рост цен на бензин

Бензин Аи-92 подорожал до исторического рекорда / Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизеля / В Крыму «заморозили» цены на бензин / Биржевые цены на бензин Аи-92 трижды обновили рекорд за одну неделю / Кабмин РФ продлит полный запрет на экспорт бензина до конца года / Власти обсуждают полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива до конца года / Дизельное топливо за неделю подорожало на бирже на 7,2% / Годовая инфляция в России снизилась до 8,02%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Центр России, Юг России, Общество, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,