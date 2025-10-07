ФАС проверит цены на бензин в трех регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку обоснованности ценообразования на автозаправочных станциях в Курской области, Крыму и Краснодарском крае. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. По его словам, не исключены новые предупреждения в адрес нефтяных компаний относительно неправомерного повышения стоимости автомобильного топлива.

«Посмотрим внимательно. По Курской области должны посмотреть. В Крыму проверим. В Краснодарском крае тоже», – пояснил глава ФАС, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее ФАС выдала несколько предупреждений из-за роста цен на АЗС.

Как сообщал «Новый День», перебои с поставками топлива ощутимы в ряде регионов РФ. Крымчан по утрам начали информировать, на каких заправках есть бензин. Накануне в России биржевые цены на бензин Аи-92 выросли до абсолютного рекорда, превысив 74 тысячи рублей за тонну.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube