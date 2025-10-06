Бензин Аи-92 подорожал до исторического рекорда

Биржевые цены на бензин Аи-92 выросли до абсолютного рекорда, превысив 74 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Петербургской биржи.

В частности, цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,46% – до 74 202 рублей за тонну. При этом бензин Аи-95 подешевел на 0,72%, до 79 781 рубля за тонну, уточняет «Прайм».

Летнее дизельное топливо увеличилось в цене на 0,53% – до 71 330 рублей за тонну. Межсезонное подорожало на 0,42% – до 70 362 рублей за тонну, зимнее – на 0,12%, до 77 407 рублей.

Как сообщал «Новый День», ранее правительство РФ объявило о продлении запрета на экспорт бензина и введении ограничений для других видов топлива для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

