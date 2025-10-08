Новосибирская сеть АЗС остановила продажи 92-го бензина

В Новосибирске сеть из 27 заправок приостановила продажу бензина Аи-92. Топливо отгружают только по контрактам.

«В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций «Прайм» были вынуждены приостановить продажу бензина марки Аи-92», – говорится в сообщении сети АЗС «ВКонтакте».

Этот вид топлива отпускают только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска.

Как ранее сообщал «Новый День», биржевые цены на бензин Аи-92 выросли до абсолютного рекорда, превысив 74 тысячи рублей за тонну. Тем временем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается не допустить роста цен на топливо на АЗС. Служба начала проверку обоснованности ценообразования на автозаправочных станциях в Курской области, Крыму и Краснодарском крае.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube