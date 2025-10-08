российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 8 октября 2025, 11:03 мск

Новости Транспорт

Новости, Кратко, Популярное

Новосибирская сеть АЗС остановила продажи 92-го бензина

В Новосибирске сеть из 27 заправок приостановила продажу бензина Аи-92. Топливо отгружают только по контрактам.

«В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций «Прайм» были вынуждены приостановить продажу бензина марки Аи-92», – говорится в сообщении сети АЗС «ВКонтакте».

Этот вид топлива отпускают только по контрактам предприятиям и организациям, обеспечивающим безопасность и жизнедеятельность Новосибирска.

Как ранее сообщал «Новый День», биржевые цены на бензин Аи-92 выросли до абсолютного рекорда, превысив 74 тысячи рублей за тонну. Тем временем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пытается не допустить роста цен на топливо на АЗС. Служба начала проверку обоснованности ценообразования на автозаправочных станциях в Курской области, Крыму и Краснодарском крае.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Рост цен на бензин

ФАС проверит цены на бензин в трех регионах / Бензин Аи-92 подорожал до исторического рекорда / Правительство РФ ввело запрет на экспорт бензина и дизеля / В Крыму «заморозили» цены на бензин / Биржевые цены на бензин Аи-92 трижды обновили рекорд за одну неделю / Кабмин РФ продлит полный запрет на экспорт бензина до конца года / Власти обсуждают полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива до конца года / Дизельное топливо за неделю подорожало на бирже на 7,2%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,