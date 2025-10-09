Суд взыскал с завода 12,8 млн рублей в пользу семьи погибшего работника

Суд обязал АО «Серовский завод ферросплавов» выплатить 12,8 млн рублей родственникам электромонтера, погибшего в результате несчастного случая на производстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, трагедия случилась 26 июня 2024 года. Расследование показало, что причиной гибели мужчины явились грубые нарушения правил охраны труда и техники безопасности, допущенные по вине работодателя, вина погибшего не установлена.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с завода в пользу родственников погибшего компенсации морального вреда. Серовский районный суд взыскал с завода в пользу родителей, сестры, супруги погибшего компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей каждому, в пользу бабушки и дедушки погибшего, а также в пользу двоих детей – по 500 тыс. рублей каждому.

Прокуратура, не согласившись с размером компенсации, подала апелляцию. Свердловский областной суд увеличил компенсацию, взыскав в пользу обоих родителей, супруги, двоих детей погибшего по 2 млн рублей каждому, в пользу сестры погибшего – 800 тыс. рублей, в пользу бабушки и дедушки погибшего – по 1 млн рублей каждому.

Серов

