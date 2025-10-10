Алексей Орлов повысил цены на проезд в метро

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отдельным постановлением повысил тариф на проезд в метрополитене. С 1 ноября разовая поездка будет стоить 42 рубля, как и в наземном транспорте.

В своем телеграм-канале градоначальник объяснил мотивы такого решения. «Это вынужденная и необходима мера на фоне возросших расходов перевозчиков на амортизацию, ГСМ, зарплаты сотрудникам. Подчеркну, стоимость проезда в Екатеринбурге не повышалась последние 2,5 года. Во всех крупных городах нашей страны это уже произошло», – написал Алексей Орлов.

Как сообщал «Новый День», сегодня стало известно, что РЭК Свердловской области установила предельный размер тарифа для проезда в наземном общественном транспорте в Екатеринбурге на уровне 42 рубля. При этом в мэрии разъяснили, что скидка за оплату по QR-коду сохранится – при выборе этого способа цена одной поездки составит 33 рубля. При этом вместе с подорожанием разовых поездок станут дешевле месячные абонементы. Например, безлимитный проездной на все виды общественного транспорта будет стоить 1500 рублей на месяц вместо 2500. Студенческий проездной также подешевел – он станет стоить 1200 рублей на месяц. Школьники в наземном транспорте будут ездить бесплатно, в метро – за 200 рублей в месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

