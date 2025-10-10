российское информационное агентство 18+

Пятница, 10 октября 2025, 09:21 мск

Новости Екатеринбург

Проезд в Екатеринбурге подорожает до 42 рублей

Стоимость проезда в Екатеринбурге подорожает с 1 ноября. На всех видах транспорта она составит 42 рубля за одну поездку. Соответствующие документы уже подписали власти Екатеринбурга. В мэрии разъяснили, что скидка за оплату по QR-коду сохранится – при выборе этого способа цена одной поездки составит 33 рубля.

Также там уточнили, что вместе с подорожанием разовых поездок станут дешевле абонементы. Например, проездной на все виды общественного транспорта будет стоить 1500 рублей на месяц вместо 2500. Студенческий проездной также подешевел – он станет стоить 1200 рублей на месяц.

Екатеринбург, Елена Сычева

