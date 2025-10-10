Как сэкономить на новых тарифах в общественном транспорте – инструкция РИА «Новый день»

В Екатеринбурге резко повысили стоимость разовой поездки в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро – с 33 до 42 рублей с 1 ноября. При этом цены на проездные существенно снизились. Разбираемся, что изменится для горожан, которые регулярно пользуются общественным транспортом.

Безлимитный проездной на месяц

Проездной на месяц будет стоить 1500 рублей, что эквивалентно 49 поездкам по старой цене билета в 31 рубль (по электронному кошельку «Екарты»). По единому проездному можно оплачивать поездки во всех четырех видах транспорта Екатеринбурга. Тариф действует с первого по последнее число месяца, количество поездок не ограничено. Купить или продлить проездной на текущий месяц можно с 1-го по 14-е число, а с 15-го числа проездной оформляется на следующий месяц.

Важно, что отменяются проездные на 20, 40 и 70 поездок – с 15 октября их приобрести уже нельзя. Если у пассажира есть такой проездной, он будет действовать до тех пор, пока не будут израсходованы все поездки или не закончится срок его действия.

Как сменить тариф на «Е карте»

Если вы используете «электронный кошелек» или «электронный пересадочный проездной», то сменить тариф можно в любое время. В остальных случаях смена типа тарифного плана выполняется с 1-го по 14-е число месяца. Сменить тариф можно в приложении «Екарта». Для этого нужно прочитать карту через NFC телефона, выбрать функцию «сменить тариф» и дальше следовать подсказкам. Также сменить тариф можно в приложении GorodPay, в пунктах сервиса приема платежей «Фрисби» или обратившись в кассу метрополитена.

По заявлению гендиректора АО «И-сеть» Натальи Тарарычкиной, денежный остаток на электронном кошельке будет зачтен в стоимость проездного билета.

Проездные для льготников

Пенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды, ветераны труда и другие льготные категории граждан смогут приобрести безлимитный месячный проездной билет на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) за 900 рублей. Также они могут приобрести проездной билет на 4 вида транспорта (включая метро) с лимитом не более 50 поездок – он будет стоить 500 рублей. Разовая поездка для льготников составит 24 рубля.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также бывшие узники концлагерей и гетто смогут бесплатно ездить во всех видах городского транспорта.

Студенческие и школьные проездные

Для студентов стоимость проездного на 4 вида транспорта снижается до 1200 рублей. Школьники от 7 до 18 лет с сентября ездят на наземном общественном транспорте бесплатно (при предъявлении справки из школы или колледжа). В метро месячный проездной для них будет стоить 200 рублей, количество поездок не ограничено.

Еще один способ сэкономить на проезде

До 31 декабря в Екатеринбурге действует акция НСПК. При новом тарифе оплата проезда по QR-коду составит 33 рубля вместо 42. Акция действует только в автобусах, трамваях и троллейбусах. Ранее в мэрии сообщали, что за сентябрь было осуществлено 4,3 миллиона транзакций через СБП при оплате проезда в общественном транспорте. В общей сложности пассажиры за месяц сэкономили около 38,8 миллиона рублей.

