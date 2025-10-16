После смены тарифов екатеринбуржцы купили в 115 раз больше проездных, чем месяц назад

После того как городские власти резко подняли цены на разовый проезд в общественном транспорте и одновременно снизили стоимость проездных, жители Екатеринбурга начали активно покупать месячные абонементы.

Продажа проездных на ноябрь стартовала 15 октября. Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», всего за один день горожане купили в 115 раз больше проездных, чем 15 сентября.

Проще всего приобрести проездной через мобильное приложение «Екарта». Надо просто выбрать в меню подходящий тариф и оплатить его с помощью СБП. Также сменить тариф можно в приложении GorodPay, в пунктах сервиса приема платежей «Фрисби» или в кассе метрополитена.

Напомним, разовая поездка с 1 ноября обойдется екатеринбуржцам в 42 рубля. Зато безлимитный проездной на месяц для граждан без льгот будет стоить 1500 рублей, что эквивалентно 49 поездкам по старой цене билета в 31 рубль (по электронному кошельку «Екарты»). По единому проездному можно оплачивать поездки во всех четырех видах транспорта Екатеринбурга. Купить или продлить проездной на текущий месяц можно с 1-го по 14-е число, а с 15-го числа проездной оформляется на следующий месяц.

Важно, что отменяются проездные на 20, 40 и 70 поездок – с 15 октября их приобрести уже нельзя. Если у пассажира есть такой проездной, он будет действовать до тех пор, пока не будут израсходованы все поездки или не закончится срок его действия.

