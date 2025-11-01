Мэрия: оплата по QR-кодам в общественном транспорте восстановлена

В Екатеринбурге сегодня утром горожане не могли оплатить проезд по QR-коду в общественном транспорте. Им приходило сообщение: «Система недоступна». Люди возмущались, так как с сегодняшнего дня разовый проезд стоит 42 рубля, а оплата по QR-коду дает скидку 9 рублей (она будет действовать по 31 декабря).

По данным «Нового Дня», трудности с оплатой возникли около 8 часов утра, когда в общественном транспорте был час пик. Жалобы приходили из разных районов города. В пресс-службе мэрии пояснили, что из-за ночных отключений интернета оборудование не успело обновиться, поэтому QR-коды какое-то время не работали. К данному часу специалисты восстановили возможность оплаты в троллейбусах и автобусах. Трамваи работали в штатном режиме. В мэрии обещают, что в будущем такой проблемы из-за отключений интернета не будет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube