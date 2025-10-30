В екатеринбургском метро навсегда закрыли кассы

В екатеринбургском метрополитене пассажиры больше не могут пополнить баланс «Екарты» или сменить тариф. Кассы подземки закрыты – и это навсегда, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Причина кроется в цифровизации городской подземки. С 1 января 2025 года в метро отменили жетоны. Горожане могут оплатить проезд банковской картой, «Екартой», с помощью QR-кода или биометрии. При этом с 1 ноября в Екатеринбурге резко повысили стоимость разового проезда на общественном транспорте – до 42 рублей. Горожанам теперь выгоднее переходить на безлимитный проездной, который стоит 1500 рублей в месяц. Для этого необходимо оформить «Екарту». Раньше это можно было сделать в кассе на станции метро «Площадь 1905 года», однако, как сообщают читатели «Нового Дня», теперь их отправляют в пункты сервиса «Фрисби».

Напомним, что сменить тариф также можно в мобильном приложении «Екарты».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

