С нового года в екатеринбургском метро исчезнут жетоны

С 1 января 2025 года в екатеринбургском метро перестанут использовать жетоны для оплаты проезда. Вместо них появятся бумажные билеты с QR-кодом. Тестирование такой системы уже началось, сообщили в пресс-службе мэрии.
Билетами смогут воспользоваться те, кто предпочитает платить не картой, а наличными – по данным метрополитена, таких пассажиров сейчас около 10%.
Фото: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
«Жетоны продавать не будут. Вместо них можно будет купить билеты с QR-кодом. Это делается для того, чтобы с 1 января уйти от жетонов полностью. Жетоны – это выгрузка, перенос тяжести, это дополнительная инфекция, а с QR-кодом я на кассе оплатил проезд, с билетом подошел к терминалу и прошел», – пояснил директор екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.
Сегодня пассажиры могут заплатить за проезд четырьмя различными способами: банковской картой, картой «Уралочка», транспортной Е-картой или жетоном.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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