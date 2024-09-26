С нового года в екатеринбургском метро исчезнут жетоны

С 1 января 2025 года в екатеринбургском метро перестанут использовать жетоны для оплаты проезда. Вместо них появятся бумажные билеты с QR-кодом. Тестирование такой системы уже началось, сообщили в пресс-службе мэрии.

Билетами смогут воспользоваться те, кто предпочитает платить не картой, а наличными – по данным метрополитена, таких пассажиров сейчас около 10%.

Фото: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»

«Жетоны продавать не будут. Вместо них можно будет купить билеты с QR-кодом. Это делается для того, чтобы с 1 января уйти от жетонов полностью. Жетоны – это выгрузка, перенос тяжести, это дополнительная инфекция, а с QR-кодом я на кассе оплатил проезд, с билетом подошел к терминалу и прошел», – пояснил директор екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Сегодня пассажиры могут заплатить за проезд четырьмя различными способами: банковской картой, картой «Уралочка», транспортной Е-картой или жетоном.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube