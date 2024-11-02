С 5 ноября в метро можно будет проехать по QR-коду

С 5 ноября 2024 года в Екатеринбургском метрополитене появится возможность оплатить проезд с помощью QR-билета.

Официальный телеграм-канал подземки сообщает, что приобрести билет можно в кассе на одной из четырех станций метрополитена – «Ботаническая», «Чкаловская», «Площадь 1905 года» или «Проспект Космонавтов» (со стороны ТРЦ «Омега»). Билет будет действителен на станции покупки в течение текущих суток. Покупка жетонов и проезд по ним также будет доступен.

Как уже писал «Новый День», с 1 января 2025 года в екатеринбургском метро перестанут использовать жетоны для оплаты проезда. Вместо них появятся бумажные билеты с QR-кодом.

Билетами смогут воспользоваться те, кто предпочитает платить не картой, а наличными – по данным метрополитена, таких пассажиров сейчас около 10%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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