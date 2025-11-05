Проездной на ноябрь купили в 6 раз больше екатеринбуржцев, чем на октябрь

После того как в Екатеринбурге резко поднялся тариф на одну поездку в общественном транспорте, горожане стали гораздо чаще покупать безлимитные проездные, цена на которые, наоборот, снизилась.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, безлимитные проездные на ноябрь за 1500 рублей купили 16 943 жителя. Для сравнения, в октябре возможностью безлимитного проезда воспользовались 2791 человек, в сентябре – 2848 пассажиров.

Оформить проездной можно тремя способами: приобрести в кассах «Фрисби», выпустить электронную «Екарту» на смартфоне или быть обладателем единой социальной карты «Уралочка».

Как уже писал «Новый День», с 1 ноября разовая поездка обходится екатеринбуржцам в 42 рубля. Зато безлимитный проездной на месяц для граждан без льгот стоит 1500 рублей, что эквивалентно 49 поездкам по старой цене билета в 31 рубль (по электронному кошельку «Екарты»). По единому проездному можно оплачивать поездки во всех четырех видах транспорта Екатеринбурга. Купить или продлить проездной на текущий месяц можно с 1-го по 14-е число, а с 15-го числа проездной оформляется на следующий месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

