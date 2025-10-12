Бастрыкин потребовал объяснений, почему свердловский следователь оставил двух педофилов на свободе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от свердловского СК доклад о причинах избрания мягкой меры пресечения двум обвиняемым в изнасиловании школьницы в Алапаевске.

Александр Шаньгин и Александр Быков, несмотря на тяжесть обвинений, находились под подпиской о невыезде по решению следователя. Оба исправно ходили на судебные заседания, но не явились в день приговора и скрылись от наказания. Суд признал их виновными и назначил 11,5 и 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сейчас осужденные объявлены в розыск.

«Председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о причинах избрания меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и о результатах расследования», – говорится в сообщении ведомства.

