Понедельник, 13 октября 2025, 12:14 мск

Аэропорт Кольцово перешел на зимний режим работы

В Екатеринбурге начались постоянные ночные заморозки, на ближайшие дни синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем. В связи с этим аэропорт Кольцово перешел на зимнюю навигацию.

Сотрудники воздушной гавани проверили готовность спецмашин к работе в условиях снегопада и гололедицы. «На вооружении аэропорта – свыше 200 единиц спецтранспорта, в том числе 25 машин, предназначенных для зимнего содержания аэродрома. Особое внимание традиционно уделялось подготовке и обучению персонала», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

В аэропорту также сделали запасы антигололедных реагентов и противообледенительной жидкости, ГСМ. Электросветотехническое оборудование, средства связи, объекты коммунальной инфраструктуры и покрытие элементов аэродрома прошли проверку на готовность работы в осенне-зимний период.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

