После распыления перцовки в екатеринбургской школе возбудили уголовное дело

После того, как четвероклассник распылил перцовый баллончик в школе, было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как сообщили в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.

Как уже писал «Новый День», 13 октября в Екатеринбурге ученик 4 класса школы № 76 на перемене распылил перцовый баллончик в классе. В итоге 14 его одноклассников пострадали, 11 пришлось госпитализировать, трое отказались ехать в больницу. По данным прокуратуры, которая организовала проверку, всех детей уже отпустили по домам после того, как оказали им медпомощь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

