Ученые рассказали, кто на Урале зарабатывает 175 тысяч в месяц

Уральские экономисты подсчитали, в каких отраслях экономики самые высокие зарплаты, а в каких – самые низкие.

Как рассказала руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова, больше всех в УрФО зарабатывают специалисты в сфере добычи полезных ископаемых – 175 тысяч рублей. На втором месте айтишники – 148 тысяч, на третьем – научные работники (143 тысячи), на четвертом – строители (122 тысячи рублей).

При этом специалисты таких важных для общества сфер деятельности, как образование и здравоохранение, на Урале получают меньше средней зарплаты по федеральному округу, которая составляет 100,2 тысячи. Самые низкие зарплаты – в сельском хозяйстве (около 69 тысяч рублей).

Напомним, в целом среднемесячная заработная плата работников в Уральском федеральном округе в I полугодии составила 100 233 рубля (по России – 96 216 рублей) и возросла по сравнению с I полугодием 2024 г. на 13,1%. Такой высокий показатель объясняется прежде всего уровнем зарплат в северных регионах. По итогам первого полугодия средняя зарплата в ХМАО достигла 132 857 рублей, на Ямале – 179 874 рублей. Как уже писал «Новый День», в Свердловской области по итогам января-апреля 2025 года средняя заработная плата составила 84 630 рублей в месяц.

