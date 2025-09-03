Средняя зарплата в УрФО превысила 100 тысяч рублей в месяц

Среднемесячная заработная плата работников в Уральском федеральном округе в I полугодии составила 100 233 рубля (по России – 96 216 рублей) и возросла по сравнению с I полугодием 2024 г. на 13,1%, сообщает Свердловскстат.

Такой высокий показатель объясняется прежде всего уровнем зарплат в северных регионах. По итогам 1 полугодия средняя зарплата в ХМАО достигла 132 857 рублей, на Ямале – 179 874 рублей. Как уже писал «Новый День», в Свердловской области по итогам января-апреля 2025 года средняя заработная плата составила 84630 рублей в месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

