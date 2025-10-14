Педофил прятался от полиции под диваном, а потом пытался выпрыгнуть в окно

Полиция рассказала подробности задержания одного из осужденных по делу о педофилии.

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловской области разразился скандал: 6 октября в закрытом заседании Алапаевский городской суд рассмотрел уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. По нему судья приговорил двух жителей Алапаевска – Александра Шаньгина и Александра Быкова. Шаньгин получил 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Быков – 10 лет строгого режима. На оглашение приговора мужчины не явились, хотя до этого посещали все заседания. Произошло это потому, что следователь самостоятельно избрал обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и не обращался в суд с ходатайством об ее изменении.

Беглецы были объявлены в розыск, дело взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Накануне одного из беглецов – Шаньгина – полиции удалось поймать. Как рассказал «Новому Дню» глава пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, насильник был обнаружен в одном из частных домов на окраине Алапаевска. Там, на улице Фурманова, проживала его родня. «Владельцы жилища слукавили, сообщив полицейским, что давно не видели Александра…Подозрительный тон прозвучавших ответов побудил представителей ГУФСИН и МВД тщательно осмотреть дом. Интуиция силовиков не подвела. Ещё не зная, что нужный им человек прячется под диваном, сыщики вошли внутрь помещения. Осужденный, вероятно, понял, что свободе пришёл конец, быстро выбрался из укрытия и босиком сиганул в окно, в надежде ещё раз спешно ретироваться и таким образом избежать наказания. Но во дворе его давно уже ожидала засада, в которую он тут же и угодил, постоянно повторяя при этом, что не виноват», – рассказал Валерий Горелых.

Сейчас осужденный помещён в камеру изолятора временного содержания ОВД Алапаевска. Оттуда в ближайшее время последует этап скорее всего в СИЗО-2 Ирбита, а потом – в колонию для отбытия назначенного наказания. Такая же учесть ждёт и второго беглеца. ГУФСИН и МВД продолжают его совместный розыск.

Екатеринбург, Елена Васильева

