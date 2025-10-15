Завтра день хлеба. Как отметить его с домашней вкусной выпечкой

16 октября во всем мире отмечается День хлеба.

Мероприятие проводится в рамках Всемирного дня продовольствия, учрежденного ФАО в 1981 году.

По традиции, к примеру, в Европе 16 октября проводятся тематические экскурсии на пекарни, которые занимаются производством хлеба, рестораны устраивают дегустации хлебных тарелок и т.д.

«Новый День» предлагает своим читателям отметить праздник домашней выпечкой и публикует рецепт простого, но вкусного домашнего хлеба.

Чтобы приготовить домашний хлеб, необходимо взять 400 грамм белой муки, 7 грамм сухих дрожжей, 260 грамм теплой воды и 4 грамма соли. Дрожжи нужно развести в воде и соединить с мукой в миске, пригодной для замешивания текста. После того, как тесто соберется в шар, в него необходимо ввести всю соль. Хорошо вымешанное тесто, которое держит форму, оставляется для брожения на два часа – в теплом помещении, без сквозняков. В процессе брожения тесто необходимо обмять два раза с промежутками в 30 минут. Выброженное тесто формуется в каравай и выставляется на расстойку на 1 час. Выпекать заготовку следует в двух режимах: духовку предварительно необходимо прогреть до максимальной температуры (240-250 градусов по Цельсию, в зависимости от модели духовки). Тестовая заготовка выкладывается на противень и выпекается на максимальной температуре 10 минут, замет температуру в духовке следует уменьшить до 180 градусов и допекать хлеб еще примерно 40 минут. Готовый хлеб издает глухой полый звук, если постучать по его дну пальцами. Также хлеб на готовность можно проверить лучиной – к ней ничего внутри не должно липнуть.

Свежий хлеб желательно оставить после выпечки отдыхать на 4-6 часов.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube