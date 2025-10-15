Свердловская РЭК готовится установить предельную цену на тепловую энергию

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области опубликовала проект решения об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию для Екатеринбурга.

Как сообщили в ДИПе, это не тариф, который будет применяться в расчетах с населением за тепловую энергию, а максимально возможный порог цены на тепловую энергию.

Согласно проекту документа, предельный уровень цены на тепловую энергию составит не менее 4700 рублей/Гкал. Сейчас тариф за тепло в городе – около 2800 руб./Гкал.

В пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс» «Новому Дню» пояснили, что резкого роста цен для потребителей не будет. «Соглашение планируется подписать до конца октября. Некоторые его пункты еще находятся в проработке. Если говорить об изменении цены на тепловую энергию, она будет формироваться от действующего тарифа с учетом роста индекса платы жителей за коммунальные услуги (это индекс установлен Министерством экономического развития РФ и может быть увеличен не более чем на 3%). Тариф будет меняться один раз в год, как это происходит и сегодня», – уточнили в пресс-службе компании.

Установление предельной цены на тепло связано с тем, что Екатеринбург поэтапно переходит в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ). «Этот современный механизм, уже запущенный в других регионах России, позволяет более гибко управлять процессом обновления систем теплоснабжения и реализовывать инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения, повышает ответственность единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) за надежность и бесперебойность теплоснабжения», – подчеркнули в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

