Среда, 15 октября 2025, 10:34 мск

Свердловская РЭК готовится установить предельную цену на тепловую энергию

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области опубликовала проект решения об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию для Екатеринбурга.

Как сообщили в ДИПе, это не тариф, который будет применяться в расчетах с населением за тепловую энергию, а максимально возможный порог цены на тепловую энергию.

Согласно проекту документа, предельный уровень цены на тепловую энергию составит не менее 4700 рублей/Гкал. Сейчас тариф за тепло в городе – около 2800 руб./Гкал.

В пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс» «Новому Дню» пояснили, что резкого роста цен для потребителей не будет. «Соглашение планируется подписать до конца октября. Некоторые его пункты еще находятся в проработке. Если говорить об изменении цены на тепловую энергию, она будет формироваться от действующего тарифа с учетом роста индекса платы жителей за коммунальные услуги (это индекс установлен Министерством экономического развития РФ и может быть увеличен не более чем на 3%). Тариф будет меняться один раз в год, как это происходит и сегодня», – уточнили в пресс-службе компании.

Установление предельной цены на тепло связано с тем, что Екатеринбург поэтапно переходит в ценовую зону теплоснабжения (ЦЗТ). «Этот современный механизм, уже запущенный в других регионах России, позволяет более гибко управлять процессом обновления систем теплоснабжения и реализовывать инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения, повышает ответственность единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) за надежность и бесперебойность теплоснабжения», – подчеркнули в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

