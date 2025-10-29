Екатеринбург переходит на новую схему оплаты тепла с 1 декабря

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашения с ПАО «Т Плюс» и АО «ЕТК» о переходе города на новую схему оплаты услуг теплоснабжения с 1 декабря.

Эти документы регулируют порядок установления цен за тепло на 10 лет. Согласно проекту решения РЭК, предельный уровень цены на тепловую энергию составит не менее 4700 рублей/Гкал (на данный момент тариф в Екатеринбурге – порядка 2300 рублей/Гкал). Городские власти обещают, что резкого взлета цен не будет. Тариф ежегодно будет повышаться на 3%, пока не достигнет максимального порога. При этом теплоснабжающие организации обяжут модернизировать теплосети и повышать качество услуг.

«Сегодня в Екатеринбурге более 3,5 тысячи километров теплосетей, из них в замене нуждаются около 60%. Новая схема позволит к 2029 году ремонтировать до 100 километров сетей в год, что исключит в будущем перебои в подаче тепла и горячей воды. Сегодня этот показатель значительно ниже», – сообщили в пресс-службе мэрии. При этом поставщики должны будут поддерживать стабильное качество тепла, быстро устранять неполадки и автоматически снижать плату в случае ухудшения услуг.

«Важный пункт соглашения – коэффициент, на который может ежегодно повышаться плата, пока не достигнет предела, ранее установленного Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Согласно подписанным документам, инвестиционная надбавка не сможет превышать 3%. Более половины средств направят на модернизацию инфраструктуры. Следить за соблюдением будет специально созданная служба муниципального контроля. В случае превышения допустимой цены поставщика ресурса лишат статуса единой теплоснабжающей организации и права продавать теплоэнергию. Кроме того, при несоблюдении организациями обязательств по качеству и объему ремонтов инфраструктуры и оказываемых услуг их также ждут штрафы и расторжение соглашений», – сообщили в мэрии.

В пресс-службе Свердловского филиала ПАО «Т плюс» ранее подтвердили агентству, что резкого роста цен для потребителей не будет. «Если говорить об изменении цены на тепловую энергию, она будет формироваться от действующего тарифа с учетом роста индекса платы жителей за коммунальные услуги (это индекс установлен Министерством экономического развития РФ и может быть увеличен не более чем на 3%). Тариф будет меняться один раз в год, как это происходило и раньше», – уточнили в компании.

