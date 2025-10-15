Житель Богдановича пойдет под суд за убийство лебедя-шипуна

В Богдановиче будут судить мужчину, который обвиняется в браконьерстве и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, утром 25 июля обвиняемый приехал на автомобиле Hyundai Sonata к берегу реки Большая Калиновка вблизи села Байны, где застрелил занесенного в Красную книгу Свердловской области лебедя-шипуна.

Департаменту по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области причинен материальный ущерб на сумму свыше 15 тыс. рублей.

Как уже писал «Новый День», краснокнижная птица поселилась со своей семьей на местной речке несколько лет назад и стала почти ручной, поэтому убийство лебедя вызвало негодование у жителей села.

«Погибший самец со своей второй половинкой несколько лет назад облюбовали деревенский водоем, и с тех пор каждую весну они прилетали и радовали людей своей грациозностью, – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых. – Лебеди были практически ручными, так как сельчане любили и подкармливали их. В этом году пара впервые вывела потомство, но потом неожиданно пришла страшная беда – ранним утром, пока многие еще спали, главу лебединой семьи безжалостно убили. Узнав из интернета, что на след «киллера» уже вышли сыщики и участковые, стрелок добровольно явился в полицию с повинной, сдал главный вещдок – орудие преступления, и попросил у односельчан прощения за свой поступок», – рассказал полковник Горелых.

Богданович, Елена Владимирова

