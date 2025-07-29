В уральской деревне убили общего любимца – лебедя. Стрелок пришел с повинной (ФОТО)

В селе Байны Богдановичского района несколько дней назад был убит белый лебедь-шипун. Краснокнижная птица поселилась со своей семьей на местной речке несколько лет назад и стала почти ручной, поэтому убийство лебедя вызвало негодование у жителей села, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

«Погибший самец со своей второй половинкой несколько лет назад облюбовали деревенский водоем, и с тех пор каждую весну они прилетали и радовали людей своей грациозностью. Лебеди были практически ручными, так как сельчане любили и подкармливали их. В этом году пара впервые вывела потомство, но потом неожиданно пришла страшная беда – ранним утром, пока многие еще спали, главу лебединой семьи безжалостно убили. Узнав из интернета что на след «киллера» уже вышли сыщики и участковые, стрелок добровольно явился в полицию с повинной, сдал главный вещдок – орудие преступления, и попросил у односельчан прощения за свой поступок», – рассказал полковник Горелых.

На допросе подозреваемый утверждал, что стрелял по банкам, а в птицу попал случайно. Насколько эти показания соответствуют действительности, полиция проверяет. Малокалиберная винтовка ТОЗ, из которой была убита редкая птица, направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 258 часть 1 пункт «в» УК РФ «Незаконная охота на запрещенных птиц». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Стрелок – ранее судимый местный житель по фамилии Аулов, 1993 г.р., отец троих несовершеннолетних детей.

«Расследование резонансного ЧП взял под личный контроль начальник отдела полиции города Богданович подполковник Михаил Хребтов. Тем временем мать оставшихся без отца птенцов продолжает плавать по водоему в надежде отыскать своего внезапно исчезнувшего спутника жизни», – резюмировал Валерий Горелых. Он заверил, что об итогах приговора журналистов и свердловчан в обязательном порядке проинформирует дополнительно.

Богданович, Елена Владимирова

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