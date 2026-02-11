российское информационное агентство 18+

Среда, 11 февраля 2026, 12:36 мск

Новости Екатеринбург

Осужден уралец, убивший любимого лебедя односельчан

Фото: Богдановичский суд

В Богдановиче вынесли приговор Олегу Аулову, который в прошлом году застрелил редкого лебедя-шипуна. Птица была любимцем местных жителей.

Как уже писал «Новый День», лебедь со своей подругой поселился на речке в селе Байны несколько лет назад и стал почти ручным. Летом 2025 года пара лебедей впервые вывела птенцов, а утром 25 июля Олег Аулов застрелил самца из обреза. Местные жители были возмущены. Стрелок сдался с повинной.

Ущерб, причиненный природе Свердловской области, был оценен специалистами в 16 тысяч рублей, Аулов его возместил и раскаялся.

Суд приговорил стрелка к исправительным работам на срок 1 год с удержанием из заработной платы ежемесячно 15 % в доход государства.

Богданович, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

