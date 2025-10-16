Ректор УрФУ ответил студентам, как он планирует решать их проблемы

В УрФУ в главном корпусе прошла встреча студентов с и.о. ректора Ильей Обабковым. Многих участников мероприятия волновали вопросы, связанные с проживанием и обучением в Новокольцовском микрорайоне. «Новый День» побывал на мероприятии и записал актуальные вопросы студентов и те решения, которые предложил им ректор.

Ехать против пробок

С 1 сентября 2026 года студенты Института радиоэлектроники и информационных технологий, а также Института экономики и управления будут обучаться в новых учебных корпусах, расположенных в Новокольцово. Сейчас часть студентов живет в общежитиях НВК, другие – в центре города.

В связи с этим у первокурсника Ильи Архипова возник вопрос: что делать тем, кто проживает в общежитиях в городе: выдадут ли им новое общежитие или им придется добираться до НВК из города?

По словам Ильи Обабкова, объем общежитий в НВК и размер нового кампуса по количеству студентов пока совпадают. В идеале планируется заселить в НВК тех, кто будет там учиться, однако есть вероятность, что часть студентов останется жить в городе. «Я даже думаю, им (студентам, живущим в Новокольцово, – прим. ред.) придется ездить сюда: часть занятий может проходить у вас и здесь. Ну, это не худший вариант – жить здесь и учиться в НВК. Вы против пробок едете: все утром едут в город, а вы из города, вечером – наоборот. А вот если вы живете в НВК и утром вам нужно ехать на Мира или на Ленина – это уже кейс потяжелее», – рассуждает глава УрФУ.

Наладим транспортный поток в НВК

Планируется, что со следующего учебного года в НВК также переедет Специализированный учебно-научный центр университета (СУНЦ УрФУ). Центр рассчитан на учащихся 8-11 классов – он предоставляет школьникам глубокое дифференцированное обучение по программам общего образования.

По словам Ивана Зуева, одного из участников встречи, две трети преподавателей СУНЦ не согласны переезжать в НВК. «Как будет компенсироваться дефицит преподавателей и учащихся, которые также не поедут из гимназии № 9, из лицея № 130 поступать и учиться в СУНЦ?», – спросил он у ректора.

«Люди обычно меняют квартиру на большую, когда чувствуют, что их семья развивается. Я придерживаюсь того же тезиса: кампус – это сложный момент нового витка развития университета. Давайте сделаем экскурсию по кампусу. Я несколько раз в месяц там бываю и уже привык к этой мысли. Давайте ездить, когда там можно будет без касок находиться. Как только вы побываете в новом СУНЦ, вы поймете, что туда стоит переехать несмотря на логистику и сложности», – утверждает Илья Обабков.

И.о. ректора убежден, что если правильно наладить транспортный поток, то удаленность не будет так заметна. Студентов он призвал участвовать в налаживании логистики: команда энтузиастов могла бы собрать компьютерную модель транспортных потоков и понять, на каких точках нужно организовать остановки общественного транспорта.

Люди в автобусах падают в обморок

Продолжая обсуждение транспортной проблемы, председатель кампуса Данил Теменков спросил, есть ли какие-либо планы по развитию транспортной системы в НВК? По его словам, автобусы всегда заполнены, а некоторым не хватает места при посадке. В тесном и душном салоне автобуса люди не раз падали в обморок.

Илья Обабков заверил присутствующих, что переговоры с городской администрацией идут на уровне заместителя мэра. Он снова призвал студентов участвовать в разработке модели транспортных потоков: «В переговорах с администрацией я настаиваю, чтобы студентами была сделана модель транспортных потоков. Такое уже делали во время Чемпионата мира 2018 года. Давайте сделаем, тогда заявку в мэрию будет легче подавать».

Может, вам не нужен второй «Жизньмарт»?

В районе новокольцовских общежитий отсутствуют элементы базовой инфраструктуры (продуктовые магазины, аптеки и др.), и студентов волнует вопрос об их появлении – об этом спросил первокурсник Артемий Зинкевич.

Глава университета призвал студентов составить список объектов, которых им не хватает на территории нового кампуса. «Я думаю, будет двухэтапность. Какие-то элементы инфраструктуры нужно будет притаскивать практически насильно, чтобы люди там появились. «Жизньмарт» же появился у вас там. Накидывайте идеи, что вам надо. Может, вам не второй «Жизньмарт» нужен, а «Монетка», «Верный» или «Магнит». Может, вам нужна столовая внутри кампуса. Я уверен, инфраструктурой всегда обрастет то место, которое назвали центром – интеллектуальным центром, центром новых задач и так далее. Во всей мировой практике университет вокруг себя город собирал».

На этой же встрече Илья Обабков рассказал, что часть ректората УрФУ переедет в Новокольцовский кампус. Вместе с этим он призвал студентов изменить отношение к новому кампусу, назвав его «новым центром города».

