Часть ректората УрФУ переедет за ЕКАД: глава вуза рассказал о планах на Новокольцово

Сегодня в главном корпусе Уральского федерального университета прошла встреча и. о. ректора Ильи Обабкова со студентами. В частности, он рассказал, что вместе со студентами в Новокольцово должны переехать и представители администрации вуза. «Там надо создавать иную платформу, в которых вы будете существовать – я имею в виду еще три новых корпуса, которые мы введем», – отметил Илья Обабков.

Напомним, в 2023 году студентов УрФУ начали заселять в новые общежития, расположенные за ЕКАДом, – в новый микрорайон Новокольцово. Основными проблемами района сейчас являются отсутствие инфраструктуры (продуктовых магазинов, аптек и других необходимых объектов) и транспортная труднодоступность.

Вместе с тем, Обабков призвал студентов изменить отношение к новому кампусу: «Я хочу, чтобы мы с вами думали, что Новокольцово – это не окраина, не удаленный новый район, а новый центр города, тогда нам будет легче. Здесь (в городе – прим. ред.) – красивое историческое место, но с экспериментами тяжело. В Новокольцово же можно пробовать новое: вводить образовательные технологии, цифровые сервисы, работать вместе с партнерами».

По его словам, перед администрацией университета стоит цель создания транспортной и цифровой связанности района с городом – пока что конкретные шаги по достижению этой цели и.о. ректора не назвал.

Мэрия города разрабатывает проекты по созданию инфраструктуры в Новокольцово.

Напомним, что в апреле этого года в администрации Екатеринбурга утвердили проект строительства трамвайной линии в Новокольцово – она соединит микрорайон с городом.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube