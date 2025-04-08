В мэрии утвердили проект планировки трамвайной ветки до Новокольцовского

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории для строительства трамвайной линии в Новокольцовский микрорайон. «Маршрут пойдет от улицы Юлиуса Фучика в микрорайон Новокольцовский. Также на площади более 9 гектаров запланировано строительство трамвайного депо. Протяженность ветки составит 14,2 километра, на ней будет обустроено 22 остановки. Для удобства жителей и гостей города вместе с трамвайной веткой появятся широкие тротуары и велодорожки», – написал глава в своем телеграм-канале.

Как уже писал «Новый День», новая линия соединит микрорайон Новокольцовский с логистическим узлом «Золотой», который объединит станцию метро «Ботаническая», Южный автовокзал и большое число маршрутов наземного общественного транспорта. Трамвайное депо площадью 9,12 гектара планируется разместить в районе Птицефабрики. Трамвайная линия спроектирована с учетом мероприятий по развитию улично-дорожной сети. В частности, в границах проекта предусмотрена реконструкция участков магистральных улиц: Щербакова, Лыжников, Рощинской, Варшавской, Крестинского, Алтайской, бульвара Новосинарского и других. Проект соответствует Генеральному плану развития города до 2045 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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