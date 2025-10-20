«Пирата» с Урала засудили московские правообладатели Чебурашки

На Урале изготовитель игрушечных Чебурашек заплатит крупную компенсацию правообладателю ЗD-модели известного персонажа. Компания «ВДБ Груп» зимой прошлого года обнаружила сайт умельца из Артемовского, который создавал игрушки по мотивам известного произведения и продавал их. Договор с правообладателем – собственно «ВДБ Груп» – он не заключал.

«Представитель компании обратился в Артемовский городской суд с иском к Михаилу о защите исключительных авторских прав на популярного персонажа. Истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 166 666 рублей, расходы на оплату фиксации факта нарушения – 5 тысяч рублей, 142 рубля почтовых расходов и 6 тысяч рублей госпошлины», – сообщили в объединенной пресс-службе судов.

«ВДБ Груп» представило неоспоримые доказательства своих исключительных прав на 3D-модель, суд согласился с доводами истца, утверждавшего, что ответчик сознательно использовал популярность персонажа для извлечения прибыли. В итоге все требования были удовлетворены – за исключением почтовых расходов, их снизили до 72 рублей, общая сумма к взысканию составила 177 738 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

