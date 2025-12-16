Суд взыскал с уральца 98 тысяч рублей за использование 3D-модели Чебурашки

Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил иск компании-правообладателя к бывшему ИП о взыскании компенсации за нарушение авторских прав.

Летом 2024 года в магазинах Москвы появилась продукция ИП – сумка с использованием 3D-модели Чебурашки. Правообладатель посчитал товар контрафактным и подал в суд. К тому времени предприниматель уже прекратил свою деятельность и утратил статус ИП, поэтому иск был предъявлен к нему как к физическому лицу по месту жительства.

Компания-истец потребовала взыскать компенсацию за нарушение авторских прав – 83 333 рублей, расходы на фиксацию правонарушения – 10 тысяч рублей, а также расходы на пошлины и почту. Стоимость контрафактной сумки с Чебурашкой – 299 рублей. Суд полностью согласился с доводами истца и постановил взыскать с ответчика 97 982 рубля, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

