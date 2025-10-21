российское информационное агентство 18+

Вторник, 21 октября 2025, 11:27 мск

Новости Екатеринбург

Утверждена новый детский омбудсмен Татьяна Титова

Депутаты заксо Свердловской области сегодня, 21 октября, утвердили кандидатуру нового детского омбудсмена. Им стала Татьяна Титова. Ранее спикер заксо Людмила Бабушкина направила уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой кандидатуру Титовой для согласования на пост детского омбудсмена Свердловской области. Выдвинул же ее на должность губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Сегодня депутаты профильных комитетов – социального и по вопросам законодательства проинтервьюировали Титову, выслушали ее планы и проголосовали за назначение единогласно.

Татьяна Титова – доцент кафедры международного права Уральского государственного юридического университета. В 1997 году окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии; в 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека»; является автором научных статей и публикаций, посвященных международному праву, правам ребенка и правам человека.

Напомним, что в октябре истек срок полномочий детского омбудсмена Игоря Морокова, который занимал эту должность 15 лет подряд. В последние годы его работа вызывала много нареканий у депутатов – они регулярно находили ошибки в его ежегодных отчетах.

Екатеринбург, Елена Васильева

