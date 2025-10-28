Перед новым детским омбудсменом сразу поставили злободневную задачу

Сегодня в Свердловском заксо проходит тайное голосование за назначение доцента УрГЮУ Татьяны Титовой новым детским омбудсменом. Неделю назад ее кандидатуру уже одобрили два профильных комитета.

Перед голосованием спикер Людмила Бабушкина уже поставила перед Татьяной Титовой первую задачу. Она напомнила, что в регионе принят закон о недопущении пребывания детей в тех местах, где им находиться опасно. «Как вы будете участвовать в его реализации?» – поинтересовалась Людмила Бабушкина. Титова сходу конкретный ответ дать затруднилась.

Напомним, Татьяна Титова – доцент кафедры международного права Уральского государственного юридического университета. В 1997 году окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии; в 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека»; является автором научных статей и публикаций, посвященных международному праву, правам ребенка и правам человека.

В октябре истек срок полномочий детского омбудсмена Игоря Морокова, который занимал эту должность 15 лет подряд. В последние годы его работа вызывала много нареканий у депутатов – они регулярно находили ошибки в его ежегодных отчетах.

Екатеринбург

