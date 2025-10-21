Власти Екатеринбурга потратят 4,5 миллиарда рублей на воспитание патриотизма

Екатеринбургские депутаты одобрили проект муниципальной программы по патриотическому воспитанию и молодежной политике на 2026-2030 годы. В общей сложности на ее мероприятия планируется потратить 4,498 миллиарда рублей из городского бюджета.

Как заявил директор департамента молодежной политики Артем Николаев, цели программы заключаются в воспитании патриотизма, уважения к наследию и укреплении традиционных семейных ценностей среди молодых людей. Впрочем, большая часть финансирования (порядка 60%) будет направлена на развитие сети муниципальных центров дополнительного образования. Сейчас в городе работают 155 клубов по месту жительства, где для подростков проводятся занятия по интересам. Однако почти все эти клубы расположены в подвальных помещениях многоквартирных домов, и некоторые находятся в аварийном состоянии. На их капитальный ремонт ежегодно будет тратиться до 30 миллионов рублей. При этом Николаев признал, что до 2030 года власти не успеют отремонтировать все учреждения молодежной политики.

Депутаты в целом одобрили инициативу, но у некоторых возникли вопросы к содержанию муниципальной программы. «Патриотизм – это хорошо, это любовь к Родине. У нас Российская Федерация, где много национальностей. И нигде не звучит слово «русский». Мне такой подход не нравится – заявил Александр Колесников. – Может, все-таки сделать в патриотическом воспитании акцент на русской идентичности? Если государство, муниципалитет эту тему не оседлают, ее будут продвигать радикальные группировки либо ретрограды, у которых капуста в бороде. И те, и другие дискредитируют русскую идею».

Отметим, что Александр Колесников давно ратует за «защиту интересов русской национальности». Например, в 2021 году депутат предлагал создать «Русскую республику», а ее столицей сделать Екатеринбург. Но обычно коллеги не разделяют его энтузиазма. Например, депутат Госдумы Павел Крашенинников ответил на тот пассаж Колесникова так: «Нам нужно защищать права всех людей вне зависимости от того, какой национальности человек и где он родился. Я много езжу по стране и вижу, кто как живет. Наше преимущество в том, что мы – Россия, и мы живем все вместе».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube