На Урале построят две посадочные площадки для дронов

В Свердловской области будут построены посадочные площадки для гражданских дронов. Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, места сейчас согласовываются с филиалом «Аэронавигация Урала» Госкорпорации по организации воздушного движения РФ. Пока речь идет про две площадки с необходимой инфраструктурой.

По словам Паслера, сегодня гражданские дроны используются в том числе дорожниками и лесниками, специалистами МЧС и МВД, в сельском хозяйстве. «Федеральная программа предусматривает срок исполнения в 2029 году, намерен завершить эту работу раньше. В регионе уже ведутся подготовительные мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры для эксплуатации беспилотников. Планируется оснащение территории области многопозиционной системой наблюдения, станциями регистрации данных глобальной навигационной спутниковой системы, а также линиями управления беспилотными авиационными системами и контроля беспилотных авиационных систем. Развитие беспилотных технологий – это шаг к созданию новой транспортной экосистемы и стимул для технологического роста региона», – отметил Паслер.

Как ранее писал «Новый День», на Ямале уже работают несколько посадочных площадок и полигонов для гражданских дронов. С помощью них в регионе мониторится пожарная ситуация, что позволяет оперативно локализовать и ликвидировать лесные пожары.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube