На Ямале открыли первый в стране большой испытательный центр для дронов

Ямал первым в России создал инфраструктуру для дронов в рамках нацпроекта. Арктический испытательный центр открыли в Салехарде. Теперь в регионе созданы все условия для испытаний новых моделей беспилотников.

В открытии центра принял участие заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин и первый заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации ЯНАО.

«Сегодня знаменательное событие – открыты первые в стране посадочные площадки для беспилотных авиационных систем. Ямал показал, как можно двигаться быстро и, в сложных северных условиях, реализовывать инновационные проекты для отрасли, которая должна обеспечить нам в стране технологическое лидерство. Сегодня этот опыт взят за основу во всей стране для дальнейшей реализации в рамках национального проекта», – отметил Андрей Потемкин, заместитель руководителя Росавиации.

Тема развития беспилотной авиации на Ямале находится на контроле у губернатора региона Дмитрия Артюхова.

«Все больше сфер используют беспилотную авиацию. Запуск подобной инфраструктуры для нее на Ямале открывает новые возможности для развития региона, включая мониторинг окружающей среды, доставку грузов, поисково-спасательные операции и другие важные задачи. Округ намерен и дальше развивать это направление, укрепляя свои позиции как лидера в области беспилотных технологий в Арктике», – отметил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Инфраструктура центра включает в себя две площадки. На стационарной – «Обдорск» – возведены два модульных здания для беспилотных воздушных судов и спецтехники. Также обустроены проезды, перрон с рулежной дорожкой и посадочная площадка.

Вторая посадочная площадка – мобильная, создана на базе двух вездеходов «Бурлак», оснащенных всем необходимым оборудованием для полетов беспилотников. Такое решение позволяет оперативно разворачивать ее в любом районе и легко адаптировать к различным задачам.

«В кратчайшие сроки, всего за полгода, был создан объект, обеспечивающий базирование самых разных беспилотных систем в Арктике, что крайне важно для развития нашего большого региона. Здесь будут базироваться компании, проводящие испытания беспилотных авиационных систем в арктических условиях», – рассказал Александр Калинин, первый заместитель губернатора ЯНАО.

Арктический испытательный центр – единственная в России площадка, где одновременно базируются пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Благодаря этому обслуживание беспилотников будет осуществляться теми же специалистами, которые обладают опытом работы с пилотируемой авиацией, это позволит повысить его качество. В дальнейшем инфраструктуру центра планируют использовать для построения гибкой маршрутной сети, что значительно снизит транспортные издержки и повысит скорость доставки грузов, а также сертификации и испытаний новых моделей беспилотников.

Для проведения испытаний на Ямале планируется привлекать специалистов российских научных организаций и сертификационных центров. Кроме того, уже определены шесть точек для развертывания мобильной посадочной площадки: в поселках Пельвож, Катравож, Харп, в районе реки Харбей, на факториях Паюта и Лаборовая. Число точек будет увеличиваться с учетом возможностей инфраструктуры в Шурышкарском, Ямальском и Приуральском районах.

В 2024 году Ямал и Самарская область стали пилотными регионами, реализующими федеральный проект в части создания инфраструктуры посадочных площадок для беспилотников, что решает задачи национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Салехард, Елена Васильева

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