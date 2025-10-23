С малолетних мотоциклистов, сбивших девочку, взыскали полмиллиона ущерба

В Полевском малолетние мотоциклисты заплатят полмиллиона девочке, которая попала им под колеса.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 15 марта 2025 года в 17:25 14-летний водитель питбайка Zuum CR250 CB буксировал на гибкой сцепке другой питбайк, Kayo Basic TT140 17/14 KRZ, под управлением 15-летнего подростка. Двигаясь по обочине в районе 8-го км автомобильной дороги Полевской – Мраморское, мотоциклист сбил 10-летнюю девочку-пешехода, которая шла по той же обочине.

Девочка, как сообщается, получила сложный перелом левой голени, долго лечилась и восстанавливалась. Мать ребенка обратилась в прокуратуру, и в суд. По решению судьи виновники ДТП солидарно должны выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей. Если у них таких денег нет, это должны сделать их взрослые представители.

Полевской, Елена Васильева

