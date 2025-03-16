В Полевском подросток на питбайке сбил девочку.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел в Полевском.

15 марта днем на дороге Полевской – село Мраморское 14-летний водитель питбайка ZUUM PX250, буксировавший другой питбайк KAYO BASIC TT140 под управлением 15-летнего подростка, допустил наезд девочку-пешехода, которая шла по обочине навстречу движению. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована с переломом голени.

Несмотря на наличие шлемов, ни у одного из подростков не было водительских прав, обязательных для управления транспортными средствами с объемом двигателя 140 и 250 куб. см. Родители школьников, купившие детям питбайки, были привлечены к административной ответственности за передачу транспортного средства лицам, не имеющим права на управление. Материалы дела переданы в подразделение по делам несовершеннолетних для привлечении их к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Решается вопрос о внесении в адрес руководства мотошколы, где обучается один из подростков, представления об устранении причин и угроз, способствующих совершению административных правонарушений несовершеннолетними, созданию угрозы жизни и здоровью. Разбирательство по данному факту продолжается.

Госавтоинспекция напоминает взрослым, что передача транспортных средств несовершеннолетним без прав – это не только нарушение закона, но и прямая угроза безопасности. Питбайк является транспорьным средством, для управления которым требуется наличие водительского удостоверения.

Полевской, Елена Васильева

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