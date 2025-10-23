Свердловские депутаты согласовали назначение двух министров

Профильные комитеты Свердловского заксобрания поддержали две кандидатуры министров на оставшиеся вакантные места в областном правительстве.

На пост министра финансов согласован Александр Старков. Такое решение принял сегодня комитет по бюджету, финансам и налогам, сообщили в пресс-службе заксо. Руководителем министерства социальной политики согласован Андрей Злоказов, его поддержали члены комитета по соцполитике. Обе кандидатуры министров предложил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Решение об утверждении чиновников будет принято на пленарном заседании парламента 28 октября.

Напомним, после избрания нового главы региона свердловское правительство ушло в отставку. За месяц Паслер переназначил своего первого заместителя Алексея Шмыкова, вице-губернаторов Василия Козлова, Азата Салихова, Сергея Швиндта, Татьяну Савинову. Пост заместителя губернатора – руководителя аппарата главы и правительства региона получил Сергей Никонов. Вчера, 22 октября, комитет заксо рекомендовал назначить на пост министра по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Кузнецова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

