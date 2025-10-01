Паслер назначил четырех заместителей, трое из них работали с Куйвашевым

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил еще четырех своих заместителей – членов правительства региона, сообщили в ДИПе.
Трое из них работали в команде Евгения Куйвашева, а один, Сергей Швиндт, застал еще губернатора Александра Мишарина – при нем он был министром транспорта. При Куйвашеве Швиндт курировал инфраструктурные вопросы, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, строительство, дорожное хозяйство.
Замгубернатора Азат Салихов несколько лет координировал взаимодействие с силовыми структурами, отвечал за блок вопросов, связанных с обеспечением общественной безопасности, работой архивов, загсов.
Василий Козлов отвечал за направления, связанные с международными и внешнеэкономическими связями региона.
Четвертым переназначенным заместителем губернатора стала министр здравоохранения Татьяна Савинова – единственная, кто не работал с прежним главой региона. Денис Паслер пригласил ее на работу, когда весной вернулся в Екатеринбург в качестве врио.
Напомним, областное правительство покинули уже два заместителя Куйвашева – Павел Креков и Иван Детченя.
Екатеринбург, Елена Владимирова
