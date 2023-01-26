Куйвашев разделил сферы ответственности между заместителями

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, которым утвердил полномочия своих заместителей и других высокопоставленных чиновников. Таким образом, был завершен процесс формирования нового регионального правительства, начатый после сентябрьских губернаторских выборов.

Как сообщает ДИП, вице-губернатор Олег Чемезов получил контроль над финансовой, бюджетной, налоговой, внутренней и информационной политикой, а также над регулированием контрактной системы, государственным регулированием цен (тарифов). Он курирует деятельность минфина, департаментов госзакупок, внутренней политики, информационной политики, Региональной энергетической комиссии.

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков организует деятельность правительства по управлению социально-экономическим развитием региона и курирует деятельность заместителей губернатора и министров в соответствии с распределением обязанностей. В его ведении – минэкономики, минАПК, минпром, минприроды, департамент ветеринарии, департамент животного мира.

Заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников отвечает за организацию правового, организационного и иного обеспечения деятельности областных властей. В ведении Чайникова – документооборот губернатора и правительства, а также работа по обращению граждан, организаций и общественных объединений, реализация контрольных полномочий губернатора.

Заместитель губернатора Дмитрий Ионин курирует сферы IT, инвестиционной политики, туризма и индустрии гостеприимства. В его ведении – минцифры, министерство инвестиций и развития, департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Заместитель губернатора Василий Козлов отвечает за направления, связанные с международными и внешнеэкономическими связями региона, жилищным надзором, охраной труда и занятостью населения. Соответственно, он курирует работу министерства международных и внешнеэкономических связей, Госжилстройнадзора и департамента по труду и занятости.

Заместитель губернатора Павел Креков организует работу правительства в сферах здоровья граждан, культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения, физкультуры и спорта. В его ведении – минздрав, минкультуры, минобр, минсоцполитики, минспорта.

Заместитель губернатора Сергей Швиндт курирует сферы градостроительной деятельности, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики, тепло- и водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, ЖКХ, охраны объектов культурного наследия. Соответственно, он координирует деятельность минстроя, минтранса, минЖКХ, управления госохраны объектов культурного наследия.

Заместитель губернатора Азат Салихов отвечает за сферы общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории Свердловской области от ЧС. В его ведении – министерство общественной безопасности, департамент по обеспечению деятельности мировых судей, управление архивами, управление делами губернатора и правительства, управление ЗАГС Свердловской области.

Заместитель губернатора Алексей Кузнецов отвечает за сферу управления государственным имуществом. Он возглавляет МУГИСО.

Остальные члены правительства Свердловской области возглавляют соответствующие областные органы государственной власти. Это министры и директора департаментов.

Как уже сообщал «Новый День», после выборов свои посты сохранили все заместители губернатора, кроме Сергея Зырянова – он 16 сентября ушел на пенсию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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