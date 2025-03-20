Куйвашев усилил одного заместителя и ослабил другого

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев перераспределил полномочия между несколькими своими заместителями.

Как сообщает ДИП, существенно увеличилась зона ответственности первого заместителя Алексея Шмыкова. Если ранее в его ведении находились минэкономики, минАПК, минпром, минприроды, департамент ветеринарии, департамент животного мира, то теперь к ним прибавились минфин и Региональная энергетическая комиссия. Первый зам организует деятельность правительства Свердловской области по управлению социально-экономическим развитием региона, в том числе в сферах финансов, бюджетной, налоговой политики, регулирования контрактной системы, государственного регулирования цен и тарифов.

Вице-губернатору Олегу Чемезову, который ранее курировал минфин и РЭК, оставили организацию деятельности правительства в двух сферах – внутренней и информационной политики. Он будет продолжать координировать деятельность двух соответствующих департаментов.

Заместитель губернатора Павел Креков, который отвечает за организацию работы правительства в сферах здоровья граждан, культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения, физкультуры и спорта, теперь станет еще и председателем правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области. Ранее этот пост занимал Олег Чемезов.

Разделение обязанностей между остальными замами останется без изменений.

Как уже сообщал «Новый День», до этого Евгений Куйвашев делил обязанности между членами правительства в январе 2023 года, через несколько месяцев после своего переизбрания на третий срок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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