В уральском Медуниверситете представлен врио ректора

23 октября 2025 года в Уральском государственном медицинском университете на заседании ученого совета представлен врио ректора. Им стал Юрий Семенов.

Решение о смене руководства вуза было принято в Минздраве РФ, соответствующий приказ подписал министр ведомства и выпускник УГМУ Михаил Мурашко.

Напомним, что ранее вузом руководила Ольга Ковтун, 22 октября ей исполнилось 70 лет – она достигла предельного возраста и больше не могла претендовать на должность, которую занимала с 2018 года.

Как сообщает пресс-служба вуза, в своем первом обращении к коллективу университета Юрий Семенов выразил благодарность Министерству здравоохранения РФ за оказанное доверие и Ольге Ковтун – за плодотворную работу на посту ректора.

«Перед нами стоят масштабные задачи по сохранению и развитию всего лучшего, что создано коллективом вуза. Мы продолжим курс на укрепление научного потенциала, развитие образовательных программ и повышение качества медицинского образования», – подчеркнул исполняющий обязанности ректора.

Помощник Министра здравоохранения РФ Светлана Соловьева отметила важность сохранения преемственности в руководстве и выразила уверенность, что Юрий Алексеевич продолжит успешное развитие университета.

Юрию Семенову 52 года, по специальности он врач-гинеколог. Закончил Челябинский мед по специальности «Лечебное дело», потом закончил ординатуру по акушерству и гинекологии, работал акушером-гинекологом, возглавлял в Челябинской области перинатальный центр и Минздрав, а с прошлого года возглавлял в Екатеринбурге НИИ ОММ.

Екатеринбург, Елена Васильева

