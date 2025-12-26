российское информационное агентство 18+

В уральском институте, где врачи повышают квалификацию, сменился директор

В Уральском институте управления здравоохранением сменилось руководство. Предыдущий директор Сергей Леонтьев ушел с должности по истечении контракта. Теперь учреждение возглавляет Диана Михайлова в статусе и.о. директора. Информация об этом появилась на сайте института.

Уральский институт управления здравоохранением занимается профессиональной переподготовкой и повышением квалификации главврачей, заведующих отделениями и врачей всех специальностей. Сергей Леонтьев руководил учреждением с 2021 года.

Напомним, за последние полгода в Свердловской области произошло несколько громких отставок в сфере медицины. Сменилось руководство в Уральском институте кардиологии, госпитале ветеранов войн, Уральском медуниверситете и Свердловском медколледже.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

