В уральском институте, где врачи повышают квалификацию, сменился директор

В Уральском институте управления здравоохранением сменилось руководство. Предыдущий директор Сергей Леонтьев ушел с должности по истечении контракта. Теперь учреждение возглавляет Диана Михайлова в статусе и.о. директора. Информация об этом появилась на сайте института.

Уральский институт управления здравоохранением занимается профессиональной переподготовкой и повышением квалификации главврачей, заведующих отделениями и врачей всех специальностей. Сергей Леонтьев руководил учреждением с 2021 года.

Напомним, за последние полгода в Свердловской области произошло несколько громких отставок в сфере медицины. Сменилось руководство в Уральском институте кардиологии, госпитале ветеранов войн, Уральском медуниверситете и Свердловском медколледже.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube