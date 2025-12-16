Назначен новый начальник Свердловского областного госпиталя ветеранов (ФОТО)

В Свердловской области подвели итоги конкурса на пост начальника госпиталя ветеранов на Широкой Речке. Победителем стала Валентина Ямпольская, которая с 18 июня руководит госпиталем в статусе и.о. начальника.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Денис Паслер, с 1988 года Валентина Ямпольская прошла в госпитале путь от медсестры до заместителя начальника. Также губернатор рассказал, что в ближайшие годы областные власти планируют провести капитальный ремонт кровли и подвала основного корпуса госпиталя, завершить реконструкцию приемного отделения, а также обновить лифтовое хозяйство в хирургическом корпусе. «Параллельно с ремонтом будем заниматься технологической модернизацией медицинских служб: увеличением коечного фонда хирургического и реабилитационного профилей, оснащением отделений для эндопротезирования, гибридной хирургии и офтальмологии. Уже принял решение о закупке ангиографа, потребность в котором существует с 2012 года – с момента создания отделения сердечно-сосудистой хирургии», – добавил Паслер.

Напомним, в конкурсе на пост начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн могли участвовать граждане РФ с высшим медицинским образованием не старше 65 лет, имеющие опыт руководства медицинской организацией не менее 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

