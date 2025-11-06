Нового начальника госпиталя ветеранов войн выберут по конкурсу

Нового начальника Свердловского областного госпиталя ветеранов войн выберут по конкурсу, участвовать в котором могут граждане РФ с высшим медицинским образованием не старше 65 лет, имеющие опыт руководства медицинской организацией не менее 5 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Документы от претендентов будут принимать в минздраве с 5 ноября по 1 декабря. Кандидаты должны кроме документов представить презентацию своего видения развития госпиталя.

«Наш госпиталь – одно из крупнейших учреждений подобного профиля в стране. Сегодня в рамках специальной военной операции работа медучреждения приобретает еще большее значение: возвращаются наши герои, ветераны, им нужно оказать высококвалифицированную медицинскую помощь, организовать реабилитацию. Приоритетной остается также забота о здоровье ветеранов Великой Отечественной войны, участников всех войн и конфликтов. С этой точки зрения руководитель госпиталя – одна из важнейших фигур, и мы решили объявить конкурс на эту должность», – отметила замгубернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Предыдущий начальник госпиталя Олег Забродин ушел в отставку 17 июня этого года. Буквально за несколько часов до этого он рассказал СМИ о сложной челюстно-лицевой операции, которую сделали в госпитале участнику СВО, получившему тяжелое осколочное ранение во время выполнения боевой задачи. С 18 июня 2025 исполняющим обязанности начальника назначена замначальника по медицинской части Валентина Ямпольская.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube