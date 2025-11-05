В Свердловском медколледже сменилось руководство

В Свердловском областном медицинском колледже назначен новый директор. Вице-губернатор Татьяна Савинова сегодня представила коллективу образовательной организации Анатолия Володина, ранее он занимал аналогичную должность в Оренбургской области.

Ирина Левина, возглавлявшая СОМК более 25 лет, продолжит работать в колледже, но в качестве директора по стратегическому развитию, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

«Своей первоочередной задачей я считаю вхождение в федеральный проект «Профессионалитет». Также я являюсь сторонником опережающих образовательных технологий, очень люблю цифру, но при этом мы постараемся сохранить все те наработки, которые есть в Свердловском медицинском колледже»,– отметил новый директор СОМК.

Напомним, ранее в Свердловской области сменилось руководство Уральского государственного медицинского университета. Ректор Ольга Ковтун ушла в отставку, ее обязанности сейчас исполняет директор НИИ охраны материнства и младенчества Юрий Семенов. Также громкой отставкой в медицинском сообществе было увольнение Яна Габинского с поста главврача Уральского института кардиологии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

