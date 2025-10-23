В Екатеринбурге начали судить чиновника, который выращивал коноплю

В Академическом районном суде Екатеринбурга началось рассмотрение дела чиновника, теперь уже бывшего, который в промышленных масштабах выращивал коноплю.

Напомним, что бывший начальник отдела земледелия и семеноводства Минсельхоза Свердловской области Игорь Крупский обвиняется в том, что организовал целую наркофабрику в Белоярском районе.

По неофициальным данным, сотрудники ФСБ обнаружили в поселке Белореченском шесть морских контейнеров наркотической конопли. Пять из них были приспособлены для сушки и фасовки, шестой – для выращивания, там нашли порядка 140 кусов каннабиса.

Свою вину в выращивании конопли Крупский признал, а в реализации – нет.

Следующее заседание состоится 11 ноября, на нем будут слушать свидетелей.

Екатеринбург, Елена Васильева

