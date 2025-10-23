российское информационное агентство 18+

Четверг, 23 октября 2025, 14:50 мск

Москва и Киев провели очередной обмен телами погибших военнослужащих

Москва и Киев провели очередной обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, на Украину вернули 1000 тел ВСУшников, в Россию вернули 31 погибшего военнослужащего ВС РФ.

Напомним, что гуманитарный обмен погибшими в ходе СВО проводится после заключения соответствующих стамбульских договоренностей. Предыдущий обмен телами состоялся в сентябре – Россия вернула Киеву 1000, в ответ получила останки 24 человек.

Москва, Елена Васильева

