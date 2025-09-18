Россия и Киев совершили обмен телами погибших: 1000 на 24

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Обмен состоялся в Гомельской области. «Сегодня мы отдали очередную 1000 украинских трупов. Нам вернули 24 погибших героя», – написал журналист.

Это уже 12-й обмен за год, предыдущий состоялся в августе: Киев передал Москве 19 тел российских военнослужащих в обмен на 1000 мертвых бойцов ВСУ.

В общей сложности с начала года украинской стороне передали 13 тысяч тел, в прошлом году – 3 тысячи.

Гомель, Зоя Осколкова

