российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 18 сентября 2025, 16:17 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Россия и Киев совершили обмен телами погибших: 1000 на 24

Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Обмен состоялся в Гомельской области. «Сегодня мы отдали очередную 1000 украинских трупов. Нам вернули 24 погибших героя», – написал журналист.

Это уже 12-й обмен за год, предыдущий состоялся в августе: Киев передал Москве 19 тел российских военнослужащих в обмен на 1000 мертвых бойцов ВСУ.

В общей сложности с начала года украинской стороне передали 13 тысяч тел, в прошлом году – 3 тысячи.

Гомель, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

ВС РФ взяли под контроль село Ольговское в Запорожской области / Армия России продвигается на всех направлениях в зоне СВО / Российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области / ВС РФ за неделю нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК и энергетики Украины / Российская армия освободила Сосновку в Днепропетровской области / Российская армия продвигается вперед по всей линии фронта в зоне СВО / Пленный рассказал об участии японцев в СВО на стороне Украины / В боях на Украине погибли 92 наемника из США

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,